Milano 23-mar
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Il Comparto oil italiano scambia in rosso a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto oil italiano scambia in rosso a Piazza Affari
Profondo rosso per l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.198,14 punti, in netto calo del 2,42%.
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