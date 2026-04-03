Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

New York: profondo rosso per Bath & Body Works

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Bath & Body Works
Ribasso per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che passa di mano in perdita del 3,93%.
Condividi
```