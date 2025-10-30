Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:24
25.905 -0,82%
Dow Jones 18:24
47.762 +0,27%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: scambi negativi per United Health

Composto ribasso per la big delle assicurazioni sanitarie, in flessione del 2,47% sui valori precedenti.
