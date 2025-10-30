Milano 10:11
42.980 -0,61%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:11
9.705 -0,52%
Francoforte 10:11
24.143 +0,08%

Piazza Affari: movimento negativo per Prysmian

Sottotono il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che passa di mano con un calo del 3,21%.
