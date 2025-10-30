Milano 10:11
42.980 -0,61%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:11
9.705 -0,52%
Francoforte 10:11
24.143 +0,08%

Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Moltiply Group

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il broker online per i mutui alle famiglie, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,61%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Moltiply Group rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Moltiply Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Moltiply Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47,9 Euro. Primo supporto a 46,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
