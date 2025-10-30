Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Moltiply Group

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il broker online per i mutui alle famiglie
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,61%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Moltiply Group
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Moltiply Group
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Moltiply Group
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47,9 Euro. Primo supporto a 46,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)