Piazza Affari: scambi in positivo per Italgas

(Teleborsa) - Scambia in profit il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che lievita del 2,09%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Italgas più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Italgas classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,12 Euro e primo supporto individuato a 8,985. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,26.

