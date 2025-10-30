Piazza Affari: scambi in positivo per Italgas

(Teleborsa) - Scambia in profit il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa
, che lievita del 2,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Italgas
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Italgas
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,12 Euro e primo supporto individuato a 8,985. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)