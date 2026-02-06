Milano 13:48
45.661 -0,35%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:48
10.323 +0,13%
Francoforte 13:48
24.620 +0,52%

Piazza Affari: scambi in positivo per Fineco

Migliori e peggiori, In breve
Rialzo marcato per il leader italiano nell'equity trading, che tratta in utile del 2,28% sui valori precedenti.
