Milano 9:44
45.757 -0,20%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:44
10.221 -0,18%
25.305 -0,19%

Piazza Affari: scambi in positivo per DiaSorin

Balza in avanti l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.
