Milano 12:24
46.824 +0,87%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 12:24
10.421 +1,03%
Francoforte 12:24
24.732 -0,20%

Piazza Affari: scambi in positivo per Lottomatica

Seduta vivace oggi per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.
