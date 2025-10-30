Ponte Stretto, governo attende motivazioni ma avanti con opera

(Teleborsa) - Si è svolto questa mattina a Palazzo Chigi un incontro tra il P
residente del Consiglio Giorgia Meloni, i Vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani e i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, dedicato al progetto del Ponte sullo Stretto.All'esito della riunione
, si legge nella nota, si è convenuto di attendere la pubblicazione delle motivazioni della delibera adottata ieri dalla Corte dei Conti. Solo dopo a
verne esaminato nel dettaglio i contenuti, il Governo provvederà a replicare puntualmente a ciascun rilievo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento.
Rimane fermo l’obiettivo, pienamente condiviso dall’intero Esecutivo, di procedere con la realizzazione dell’opera.
Questa mattina, in una nota, la Corte dei conti
ha chiarito che tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, "su profili strettamente giuridici della delibera CIPESS, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del “Ponte sullo stretto”, senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera".
Il rispetto della legittimità - precisa la Corte dei Conti - "è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei conti".
Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti "non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati".