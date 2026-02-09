Franchetti, avviato in Rwanda il cantiere del Marangara Bridge con posa dei cavi portanti

(Teleborsa) - Franchetti
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, partecipa alla realizzazione del Marangara Bridge in Rwanda
, ponte sospeso in acciaio lungo 95 metri nell'ambito dell'iniziativa Bridges to Prosperity, finalizzata a migliorare l'accessibilità e i collegamenti per le comunità locali.
Il progetto del Marangara Bridge è entrato nella fase esecutiva con l'avvio del cantiere. Nella prima giornata operativa sono arrivati sul sito i volontari del C.T.A. - Collegio dei Tecnici dell'Acciaio
e sono state avviate le attività sul campo. Le lavorazioni si sono concluse con il completamento della prima fase prevista dal cronoprogramma, ovvero la stesura e posa dei cavi portanti del ponte, passaggio necessario per il successivo avanzamento della struttura.
"Con questo progetto Franchetti partecipa a un intervento infrastrutturale fondamentale per lo sviluppo del territorio e delle comunità locali, basato su competenze tecniche e lavoro congiunto tra tutti i soggetti coinvolti - commenta l'AD Paolo Franchetti
- Il Marangara Bridge è destinato a garantire benefici concreti e duraturi per la mobilità e l'accesso ai servizi, contribuendo al tempo stesso a generare una ricaduta occupazionale ed economica positiva".