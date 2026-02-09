Franchetti, avviato in Rwanda il cantiere del Marangara Bridge con posa dei cavi portanti

Franchetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali,, ponte sospeso in acciaio lungo 95 metri nell'ambito dell'iniziativa Bridges to Prosperity, finalizzata a migliorare l'accessibilità e i collegamenti per le comunità locali.Il progetto del Marangara Bridge è entrato nella fase esecutiva con l'avvio del cantiere. Nella prima giornata operativa sono arrivati sul sito ie sono state avviate le attività sul campo. Le lavorazioni si sono concluse con il completamento della prima fase prevista dal cronoprogramma, ovvero la stesura e posa dei cavi portanti del ponte, passaggio necessario per il successivo avanzamento della struttura."Con questo progetto Franchetti partecipa a un intervento infrastrutturale fondamentale per lo sviluppo del territorio e delle comunità locali, basato su competenze tecniche e lavoro congiunto tra tutti i soggetti coinvolti - commenta l'- Il Marangara Bridge è destinato a garantire benefici concreti e duraturi per la mobilità e l'accesso ai servizi, contribuendo al tempo stesso a generare una ricaduta occupazionale ed economica positiva".