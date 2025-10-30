Milano 14:35
42.957 -0,66%
Nasdaq 14:35
25.881 -0,92%
Dow Jones 14:35
47.593 -0,08%
Londra 14:35
9.717 -0,41%
Francoforte 14:35
24.098 -0,11%

Prezzi consumo Germania (MoM) in ottobre

Prezzi consumo Germania (MoM) in ottobre
Germania, Prezzi consumo in ottobre su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,2%).
