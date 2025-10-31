Milano
30-ott
43.202
0,00%
Nasdaq
30-ott
25.735
-1,47%
Dow Jones
30-ott
47.522
-0,23%
Londra
30-ott
9.760
0,00%
Francoforte
30-ott
24.119
0,00%
Venerdì 31 Ottobre 2025, ore 06.07
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,21% alle 03:50
Il Nikkei 225 allunga a 51.948,26 punti
In breve
,
Finanza
31 ottobre 2025 - 03.50
Risultato positivo dell'1,21% per Tokyo, alle 03:50, che continua gli scambi a 51.948,26 punti.
