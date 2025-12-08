Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:35
25.583 -0,42%
Dow Jones 18:35
47.733 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,08% alle 07:20)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 50.451,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,08% alle 07:20)
Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,08% alle 07:20 e scambia a 50.451,31 punti.
Condividi
```