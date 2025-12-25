Milano
Giovedì 25 Dicembre 2025, ore 08.09
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,09% alle 07:20)
Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 50.391,11 punti
Finanza
25 dicembre 2025 - 07.20
Tokyo passa di mano con un trascurabile +0,09% alle 07:20 e scambia a 50.391,11 punti.
