Milano 10:13
43.428 +0,52%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:13
9.729 -0,32%
Francoforte 10:13
24.047 -0,30%

Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,24%

L'Indice Hang Seng termina a 25.956,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,24%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,24% e chiude a 25.956,24 punti.
Condividi
```