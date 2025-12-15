Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:00
25.132 -0,26%
Dow Jones 20:00
48.358 -0,21%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,33%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.632,56 punti

In breve, Finanza
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dell'1,33%, archiviando la giornata a 25.632,56 punti.
