Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 21:00
25.858 +0,48%
Dow Jones 21:02
47.563 +0,09%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,09%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 47.562,87 punti

Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,09%, archiviando la seduta a 47.562,87 punti.
