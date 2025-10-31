Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 19:22
25.869 +0,52%
Dow Jones 19:22
47.555 +0,07%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,55% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua le contrattazioni a 25.877,3 punti

L'indice del listino high-tech USA, in progresso dello 0,55% alle 19:30, tratta a 25.877,3 punti.
