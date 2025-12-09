Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 22:00
25.669 +0,16%
Dow Jones 22:02
47.560 -0,38%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,25% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua le contrattazioni a 25.692,07 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA, in progresso dello 0,25% alle 19:30, tratta a 25.692,07 punti.
