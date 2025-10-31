Milano 10:14
43.434 +0,54%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:14
9.727 -0,34%
Francoforte 10:14
24.044 -0,31%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,06%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 16.050,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,06%)
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un +0,06%, a quota 16.050,2 in apertura.
Condividi
```