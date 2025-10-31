Milano 30-ott
43.202 -0,09%
Nasdaq 30-ott
25.735 -1,47%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 +0,04%
Francoforte 30-ott
24.119 -0,02%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (-0,03%)

L'Indice della Borsa di Shanghai dà il via alle contrattazioni a 3.986,9 punti

Appiattita la performance dell'indice della Borsa cinese, che passa di mano con un -0,03%, a quota 3.986,9 in apertura.
