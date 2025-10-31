Milano 10:15
43.426 +0,52%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:15
9.725 -0,36%
Francoforte 10:15
24.038 -0,34%

Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Telecommunications
Vendite diffuse sull'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata a 348,2 punti.
Condividi
```