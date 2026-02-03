Milano 16:38
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Telecommunications

Si muove al ribasso l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che perde lo 0,65%, scambiando a 354,69 punti.
