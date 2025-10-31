Milano 14:07
43.333 +0,30%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:07
9.730 -0,31%
Francoforte 14:07
23.993 -0,52%

Francoforte: andamento rialzista per Aixtron

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Aixtron
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Aixtron, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,83%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aixtron rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Aixtron ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 13,99 Euro. Supporto a 13,48. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 14,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```