Milano 14:22
43.671 +0,35%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 14:22
9.715 +0,05%
Francoforte 14:22
24.091 +0,87%

Francoforte: scambi al rialzo per Aixtron

(Teleborsa) - Seduta positiva per Aixtron, che avanza bene del 2,04%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Aixtron classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,69 Euro e primo supporto individuato a 18,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19,18.

