Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:40
25.588 -0,41%
Dow Jones 18:40
47.720 -0,49%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Francoforte: scambi negativi per Aixtron

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Aixtron, che mostra un decremento del 3,13%.

Lo scenario su base settimanale di Aixtron rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di breve periodo di Aixtron mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 18,36 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 17,41. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 19,32.

