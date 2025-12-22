Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:15
25.451 +0,41%
Dow Jones 21:15
48.395 +0,54%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Francoforte: andamento rialzista per Aixtron

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Aixtron, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,98%.

Il movimento di Aixtron, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Aixtron, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 16,95 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 17,24. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 16,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
