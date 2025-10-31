Milano 14:07
43.333 +0,30%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:07
9.730 -0,31%
Francoforte 14:07
23.993 -0,52%

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Renk
(Teleborsa) - Scambia in profit Renk, che lievita del 2,69%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Renk mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,99%, rispetto a -0,4% del Germany MDAX).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Renk, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 65,92 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 67,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 65,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
