Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:03
25.507 -0,07%
Dow Jones 18:03
48.345 -0,24%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Renk
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Renk, che tratta in utile del 2,29% sui valori precedenti.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Germany MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 52,86 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 54,01. Il peggioramento di Renk è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 52,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
