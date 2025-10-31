Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 17:42
25.852 +0,46%
Dow Jones 17:42
47.499 -0,05%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

New York: al centro degli acquisti Illumina

Migliori e peggiori
New York: al centro degli acquisti Illumina
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 19,48%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Illumina evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Illumina rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Illumina mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 122,9 USD. Rischio di discesa fino a 109,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 135,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```