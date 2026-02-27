Milano 17:40
A New York corre Illumina
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,55%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Illumina più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 128,9 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 135,6. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 142,3.

