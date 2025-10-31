Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 17:42
25.852 +0,46%
Dow Jones 17:42
47.499 -0,05%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

New York: al centro degli acquisti Illumina

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti Illumina
Brillante rialzo per l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 19,48%.
Condividi
```