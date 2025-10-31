Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 17:42
25.852 +0,46%
Dow Jones 17:42
47.499 -0,05%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

New York: andamento sostenuto per Chevron

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Chevron
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso petrolifero statunitense, che lievita del 3,17%.

La tendenza ad una settimana del gigante oil di San Ramon è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Chevron suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 156 USD con tetto rappresentato dall'area 159,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 153,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```