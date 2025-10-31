New York: andamento sostenuto per Chevron

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso petrolifero statunitense
, che lievita del 3,17%.
La tendenza ad una settimana del gigante oil di San Ramon
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Chevron
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 156 USD con tetto rappresentato dall'area 159,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 153,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)