New York: andamento sostenuto per Chevron

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 3,17%.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 156 USD con tetto rappresentato dall'area 159,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 153,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)