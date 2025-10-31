New York: in bella mostra Bio-Rad Laboratories

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Bio-Rad Laboratories
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,61%.
Lo scenario su base settimanale di Bio-Rad Laboratories
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Bio-Rad Laboratories
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 325,1 USD. Primo supporto visto a 306,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 293,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)