Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 21:00
25.858 +0,48%
Dow Jones 21:02
47.563 +0,09%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

Migliori e peggiori
New York: in bella mostra Bio-Rad Laboratories
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Bio-Rad Laboratories, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,61%.

Lo scenario su base settimanale di Bio-Rad Laboratories rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Bio-Rad Laboratories. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 325,1 USD. Primo supporto visto a 306,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 293,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
