New York: prevalgono le vendite su Motorola Solutions

(Teleborsa) - A picco il produttore di apparecchiature di comunicazione per amministrazioni e aziende, che presenta un pessimo -4,35%.

Lo scenario su base settimanale di Motorola Solutions rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Motorola Solutions suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 406,2 USD con tetto rappresentato dall'area 419,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 399,3.

