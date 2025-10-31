New York: prevalgono le vendite su Motorola Solutions

(Teleborsa) - A picco il produttore di apparecchiature di comunicazione per amministrazioni e aziende
, che presenta un pessimo -4,35%.
Lo scenario su base settimanale di Motorola Solutions
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Motorola Solutions
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 406,2 USD con tetto rappresentato dall'area 419,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 399,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)