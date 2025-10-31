New York: si concentrano le vendite su FMC Corporation

(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense di scienze agrarie
, che presenta una flessione del 3,28%.
La tendenza ad una settimana di FMC Corporation
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di FMC Corporation
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,65 USD con area di resistenza individuata a quota 15,39. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 14,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)