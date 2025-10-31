Milano 17:35
Migliori e peggiori
Perde Chipotle Mexican Grill sul mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nella gestione di fast food, che tratta in perdita del 3,86% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Chipotle Mexican Grill rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 30,82 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 32,12. Il peggioramento di Chipotle Mexican Grill è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 30,36.

