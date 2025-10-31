Milano 14:11
43.296 +0,22%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:11
9.727 -0,33%
Francoforte 14:11
23.992 -0,53%

Piazza Affari: andamento negativo per Ferragamo

Seduta in ribasso per la maison del lusso, che mostra un decremento del 2,71%.
