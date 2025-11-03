Milano 15:56
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Giornata fiacca per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.

Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 64,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 65,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 63,54.


