Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre
Giornata fiacca per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.
Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 64,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 65,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 63,54.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)