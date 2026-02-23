Milano 9:41
46.662 +0,41%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:41
10.667 -0,19%
25.129 -0,52%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio

Performance infelice per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 20 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza di breve del greggio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,23, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,69. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 77,77.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```