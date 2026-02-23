Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio
Performance infelice per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 20 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.
La tendenza di breve del greggio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,23, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,69. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 77,77.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
