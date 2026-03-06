Milano 5-mar
Nasdaq 5-mar
Dow Jones 5-mar
Londra 5-mar
Francoforte 5-mar
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Protagonista il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,85%.

Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 87,7, mentre il primo supporto è stimato a 76,82. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 98,58.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
