Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Protagonista il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,85%.
Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 87,7, mentre il primo supporto è stimato a 76,82. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 98,58.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)