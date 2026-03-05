Milano 9:30
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 4/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 4/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Nuovo spunto rialzista per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che guadagna bene e porta a casa un +0,82%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 86,43. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 74,76. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 98,09.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
