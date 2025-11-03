Comuni, Asmel: IA spinge la semplificazione

(Teleborsa) - Nel corso della XV Assemblea nazionale dei Comuniel 3 novembre a Napoli, dal titolosi è tenuta la tavola rotonda dedicata all’urgenza di superare la complessità normativa e burocratica e di rafforzare la fiducia pubblica in una fase segnata sia dalla conclusione del cicloe.Il dibattito ssindaco e statistico, che ha illustrato i risultati di una ricerca sull’eccesso di formalizzazione degli atti comunali. Un esempio emblematico: una delibera per erogare un contributo a un’associazione, che nel 1910 si risolveva in 171 caratteri, oggi supera i 7.800. In poco più di un secolo, un semplice atto amministrativo è diventato 45 volte più lungo, trasformando la burocrazia in un peso insopportabile per i Comuni (solo per leggerlo servono oltre 8 minuti).è il segno di una macchina comunale che ha perso funzionalità in nome dell’autotutela, genera un clima di iper-prudenza difensiva negli uffici pubblici. Anche la politica locale si trova così stretta in un labirinto giuridico-amministrativo che rende ogni decisione lenta e complessa. Il risultato sono tempi decisionali troppo lunghi e interventi che arrivano tardi, quando le idee sono già vecchie rispetto ai bisogni dei cittadini.Sarebbe necessario semplificare, ma i tentativi, sintetizza Gios.Accanto a questa fotografia poco esaltante,traverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Un risultato tangibile del lavoro congiunto ASMEL–ISTAT e della battaglia portata avanti da ASMEL in difesa dei Sindaci chiamati a rispondere di tasca propria per la mancata trasmissione dei dati statistici.segna una svolta per la semplificazione reale, perché consente di azzerare gli oneri informativi a carico dei Comuni: meno burocrazia e più efficienza. Per oltre vent’anni, l’obbligo di interoperabilità sancito dal Testo Unico degli Enti Locali è rimasto inattuato da parte del Sistema Statistico Nazionale con il paradosso che i Sindaci erano multati per una colpa non loro.Durante la mattinata si sono susseguiti gli interventi del Procuratore della RepubblicaOggi dimostriamo che la semplificazione non nasce da slogan, ma dai fatti. La prima interoperabilità automatica tra Comuni e ISTAT è un traguardo storico ottenuto grazie alla determinazione dei Sindaci. È la prova che quando le istituzioni collaborano, i problemi si risolvono e il Paese si muove. Continueremo su questa strada: la digitalizzazione è la chiave per semplificare le procedure e rendere la vita più facile per cittadini e amministrazioni".La XV Assemblea ASMEL - chiude la nota- si conferma cosìimpegnata da sempre nella difesa dell’autonomia locale, nella riduzione degli adempimenti e nella piena attuazione del principio di sussidiarietà.