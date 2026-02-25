Banche, ABI chiede semplificazione in evento al Parlamento europeo

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a Bruxelles, presso la, un, volto a favorire, anche alla luce di un documento di proposte recentemente finalizzato nell'ambito delle attività dei Comitati tecnico-strategici dell'ABI, il confronto tra rappresentanti delle Istituzioni dell'UE e del mondo bancario sui temi della semplificazione normativa e del rafforzamento della competitività delle banche europee.Nel corso del dibattito, a cui hanno partecipato - insieme allae con la presenza del responsabile della divisione Strategia, Innovazione e Internazionale di ABI, Gianluca Tiani - rappresentanti della Commissione Europea, della BCE e membri delle varie delegazioni del Parlamento UE, è stata evidenziata l'esigenza di un quadro regolamentare più proporzionato, coerente e orientato alla crescita, in grado di sostenere il ruolo delle banche nel finanziamento dell'economia dell'Unione."Il mondo bancario - ha osservato il Vice Presidente ABI Venesio -, che proceda attraverso una razionalizzazione della regolamentazione che operi per sottrazione, eliminando quanto non necessario. Non chiediamo una deregolamentazione: sarebbe imprudente, in un frangente nel quale le banche europee sono tornate ad adeguati livelli di solidità e liquidità. Al contempo auspichiamo che la regolamentazione europea tenga conto della biodiversità del settore, superando l'approccio del one size fits all".L'incontro,, membro della Commissione per gli Affari Economici e Monetari (ECON) e Presidente della Commissione per l'Housing del Parlamento Europeo, si inserisce nell'ambito del costante e costruttivo dialogo tra l'ABI e le Istituzioni europee sui principali dossier di interesse per il settore bancario e finanziario.