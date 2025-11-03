Deutsche Borse, volumi in aumento ad ottobre trainati da scambi su Rheinmetall

(Teleborsa) - I mercati cash
di Deutsche Borse
, società finanziaria tedesca che gestisce la Borsa di Francoforte, hanno generato un turnover
di 146,2 miliardi di euro a ottobre
2025 (anno precedente: 108 miliardi di euro, mese precedente: 138,1 miliardi di euro).
In particolare, 141,1 miliardi di euro sono stati attribuibili a Xetra
(anno precedente: 104,3 miliardi di euro, mese precedente: 134 miliardi di euro), portando il volume medio giornaliero di scambi di Xetra a 6,13 miliardi di euro (anno precedente: 4,53 miliardi di euro, mese precedente: 6,09 miliardi di euro). I volumi di scambio su Borse Frankfurt
sono stati di 5,18 miliardi di euro (anno precedente: 3,72 miliardi di euro, mese precedente: 4,13 miliardi di euro).
Per tipologia di asset class, le azioni
hanno rappresentato 107,56 miliardi di euro nell'intero mercato cash. Le negoziazioni di ETF/ETC/ETN
hanno generato un turnover di 36,34 miliardi di euro. Il turnover delle obbligazioni
è stato di 0,85 miliardi di euro, quello dei certificati
di 1,43 miliardi di euro e quello dei fondi
di 0,06 miliardi di euro.
Il titolo DAX
con il turnover più elevato su Xetra a ottobre è stato Rheinmetall
con 8,51 miliardi di euro. Renk Group
ha guidato l'indice MDAX
con 1,34 miliardi di euro, mentre Salzgitter
ha guidato l'indice SDAX
con 256,44 milioni di euro. Nel segmento ETF, l'iShares Core MSCI World UCITS ETF ha generato il volume maggiore con 901,359 milioni di euro.