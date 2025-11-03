Milano 16:49
43.283 +0,25%
Nasdaq 16:49
25.930 +0,28%
Dow Jones 16:49
47.287 -0,58%
Londra 16:49
9.710 -0,07%
Francoforte 16:49
24.135 +0,74%

Deutsche Borse, volumi in aumento ad ottobre trainati da scambi su Rheinmetall

Finanza
(Teleborsa) - I mercati cash di Deutsche Borse, società finanziaria tedesca che gestisce la Borsa di Francoforte, hanno generato un turnover di 146,2 miliardi di euro a ottobre 2025 (anno precedente: 108 miliardi di euro, mese precedente: 138,1 miliardi di euro).

In particolare, 141,1 miliardi di euro sono stati attribuibili a Xetra (anno precedente: 104,3 miliardi di euro, mese precedente: 134 miliardi di euro), portando il volume medio giornaliero di scambi di Xetra a 6,13 miliardi di euro (anno precedente: 4,53 miliardi di euro, mese precedente: 6,09 miliardi di euro). I volumi di scambio su Borse Frankfurt sono stati di 5,18 miliardi di euro (anno precedente: 3,72 miliardi di euro, mese precedente: 4,13 miliardi di euro).

Per tipologia di asset class, le azioni hanno rappresentato 107,56 miliardi di euro nell'intero mercato cash. Le negoziazioni di ETF/ETC/ETN hanno generato un turnover di 36,34 miliardi di euro. Il turnover delle obbligazioni è stato di 0,85 miliardi di euro, quello dei certificati di 1,43 miliardi di euro e quello dei fondi di 0,06 miliardi di euro.

Il titolo DAX con il turnover più elevato su Xetra a ottobre è stato Rheinmetall con 8,51 miliardi di euro. Renk Group ha guidato l'indice MDAX con 1,34 miliardi di euro, mentre Salzgitter ha guidato l'indice SDAX con 256,44 milioni di euro. Nel segmento ETF, l'iShares Core MSCI World UCITS ETF ha generato il volume maggiore con 901,359 milioni di euro.
