Deutsche Borse, volumi in aumento ad ottobre trainati da scambi su Rheinmetall

(Teleborsa) - Idi, società finanziaria tedesca che gestisce la Borsa di Francoforte, hanno generato undi 146,2 miliardi di euro a2025 (anno precedente: 108 miliardi di euro, mese precedente: 138,1 miliardi di euro).In particolare, 141,1 miliardi di euro sono stati attribuibili a(anno precedente: 104,3 miliardi di euro, mese precedente: 134 miliardi di euro), portando il volume medio giornaliero di scambi di Xetra a 6,13 miliardi di euro (anno precedente: 4,53 miliardi di euro, mese precedente: 6,09 miliardi di euro). I volumi di scambio susono stati di 5,18 miliardi di euro (anno precedente: 3,72 miliardi di euro, mese precedente: 4,13 miliardi di euro).Per tipologia di asset class, lehanno rappresentato 107,56 miliardi di euro nell'intero mercato cash. Le negoziazioni dihanno generato un turnover di 36,34 miliardi di euro. Il turnover delleè stato di 0,85 miliardi di euro, quello deidi 1,43 miliardi di euro e quello deidi 0,06 miliardi di euro.Il titolocon il turnover più elevato su Xetra a ottobre è statocon 8,51 miliardi di euro.ha guidato l'indicecon 1,34 miliardi di euro, mentreha guidato l'indicecon 256,44 milioni di euro. Nel segmento ETF, l'iShares Core MSCI World UCITS ETF ha generato il volume maggiore con 901,359 milioni di euro.