Francoforte: balza in avanti Auto1

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Auto1, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto1 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto1 rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Auto1 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,28 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,86.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
