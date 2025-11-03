Francoforte: balza in avanti Auto1

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Auto1
, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto1
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto1
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Auto1
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,28 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,86.
