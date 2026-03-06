Francoforte: andamento sostenuto per Auto1

(Teleborsa) - Balza in avanti Auto1
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.
La tendenza ad una settimana di Auto1
è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Auto1
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,12 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,95.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)