Francoforte: andamento sostenuto per Auto1

(Teleborsa) - Balza in avanti Auto1, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.

La tendenza ad una settimana di Auto1 è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Auto1 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,12 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,95.

