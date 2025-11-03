Milano 16:07
Londra: andamento negativo per Unite Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito, che mostra un decremento del 2,03%.

L'andamento di Unite Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,537 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,592. Il peggioramento di Unite Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,518.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
