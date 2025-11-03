Milano 16:07
43.197 +0,05%
Nasdaq 16:07
25.962 +0,40%
Dow Jones 16:07
47.366 -0,41%
Londra 16:07
9.705 -0,13%
Francoforte 16:07
24.133 +0,73%

Londra: andamento sostenuto per Games Workshop

Migliori e peggiori, In breve
Rialzo marcato per Games Workshop, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.
